'Kans op zitplaats in trein in spits gelijk, maar het is hier geen India'

In 2017 kwam 91,6 procent van de reizigers op tijd, in 2016 moest NS het doen met een procent minder: 90,6 procent. De kans dat een reiziger in de spits kan zitten, bleef met 95,1 procent gelijk.



NS-topman Roger van Boxtel erkent: ,,Een gegarandeerde kans op een zitplaats is er niet.'' De topman tracht de drukte in de Nederlandse spits wel in perspectief te plaatsen. ,,Het zijn niet de schrikbeelden van de treinen die we kennen uit India en Japan, waar mensen als haringen in een ton in de trein gedrukt worden'', zegt hij stellig. Hij blijft treinreizigers en maatschappelijke organisaties oproepen om die trein vooral niet in de spits te pakken. ,,Er gaan in Nederland meer mensen met de trein. Als we allemaal op dezelfde tijd blijven werken, blijft het vol.’’