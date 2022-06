Kans op wateroverlast door overtrekkende onweersbuien

Lokaal kan 20 tot 50 millimeter regen vallen, aldus het weerinstituut. De onweersbuien breiden zich in de nacht uit over de gehele zuidwestelijke helft van het land. Vrijdagochtend trekken de onweersbuien over het noorden en wordt het in het zuiden tijdelijk droog.

De waarschuwingscode was sinds donderdagmiddag al in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland van kracht. Vrijdagmiddag kunnen in het zuiden opnieuw enkele onweersbuien ontstaan. Dan zijn windstoten tot 60 kilometer per uur mogelijk en is code geel opnieuw van kracht. Vrijdagavond verdwijnen de onweersbuien.