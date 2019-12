Kans op nieuwe verkeerschaos door actie bouwers en boeren

Longartsen ziedend over dreigende sluiting astmacen­trum in Davos

16:08 Een groep vaderlandse longartsen is ziedend over de dreigende sluiting van het Nederlands Astmacentrum in het Zwitserse Davos. Met het kromme advies aan de minister om de behandelingen in het hooggebergte niet langer te vergoeden, laat het Zorginstituut de zwaarste astmapatiënten bijna letterlijk stikken, vinden ze. Vandaag boden de specialisten samen met (oud)patiënten een petitie aan in Den Haag. Wat is er precies aan de hand?