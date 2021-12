Kans op gladheid in noorden en oosten

Donderdagochtend kan het in het noorden en oosten plaatselijk glad zijn. Met name aan het einde van de nacht is er kans op lichte ijsregen of regen, die op een bevroren ondergrond zeer lokaal tot gladheid kan leiden. Dat meldt het KNMI op woensdagavond.

Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond -2°C. Vooral in het noorden is er in de loop van de nacht een kleine kans op lichte sneeuw. Deze kan overgaan in lichte ijsregen of gewone regen en mogelijk gladheid veroorzaken. Daarbij opgemerkt dat er niet veel neerslag wordt verwacht, volgens het KNMI. Morgen overdag wordt de bewolking steeds dikker. In de noordelijke helft valt af en toe lichte regen, die in de ochtend in het noordoosten en oosten nog plaatselijk tot gladheid kan leiden.