Kans op Elfstedentocht deze winter verkeken

Dorp in de ban van nepbrieven van de Rabobank om pinpas in te leveren bij ‘inlever­punt’

Alsof ze in een bizarre film is beland. Het leven van een 23-jarige vrouw uit Puttershoek staat op zijn kop sinds haar adres verscheen op een oplichtingsbrief. Ze zegt niets te maken te hebben met de brief, waarin bankklanten wordt gevraagd om hun pinpas naar haar adres te sturen.