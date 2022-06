Kans op bijzonder weersverschijnsel tot Pinksteren: lichtende nachtwolken

Lichtende nachtwolken zijn een zeldzaam verschijnsel in de atmosfeer. Ze bevinden zich op ongeveer 80 kilometer hoogte, zo’n 55 kilometer hoger dan de wolken die we iedere dag zien. Op deze hoogte is het min 100 graden Celsius of kouder. Zo ontstaat er een laagje ijs op de stof- en gruisdeeltjes van de wolken.

Geluk

Daar is wel een beetje geluk voor nodig. ,,De nachtwolken drijven in velden rond de aarde, maar op dit moment weten we niet waar deze velden zich bevinden‘’, aldus Van Bernebeek. Het is dus afwachten of het bijzondere weersverschijnsel te zien zal zijn. Volgens de meteoroloog zijn er de komende nachten in ieder geval genoeg mogelijkheden.