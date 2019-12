Kans op aanslag in Nederland daalt, dreigingsniveau naar beneden bijgesteld

De kans dat er een aanslag in Nederland wordt gepleegd is nog steeds voorstelbaar, en de dreiging is aanzienlijk zo schrijft de NCTV in haar nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland dat vanmiddag is verschenen. ,,Nog steeds worden er in het Westen sporadisch jihadistische aanslagen gepleegd, maar de situatie is onvergelijkbaar met de periode 2015-2017, toen er jaarlijks tientallen aanslagen in Europa werden gepleegd. Dat deze verandering zich lijkt te bestendigen, is reden het dreigingsniveau aan te passen.” In die periode vonden onder meer de grote aanslagen in Parijs, Brussel, Berlijn, Barcelona en Nice plaats.

De dreiging in Nederland stond sinds de zomer van 2016 op niveau 4: substantieel. Op 18 maart van dit jaar was in de regio Utrecht een paar uur lang het allerhoogste niveau 5 van kracht, dat was direct na de aanslag in een tram in die stad. Er was de vrees dat de dader, die toen nog niet gevonden was, mogelijk nog een keer zou toeslaan. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Bij die aanslag vielen 4 doden.

Arrestaties voor voorbereiden aanslag

Dat de dreiging juist nu naar beneden wordt bijgesteld is opmerkelijk. Vorige maand pakte de politie nog twee mannen uit Zoetermeer op die ervan worden verdacht dat ze een terroristische aanslag in Nederland aan het voorbereiden waren. Ze waren op zoek naar kennis om om te gaan met explosieven. Vorig jaar september werd ook al een groep van 6 mannen uit de regio Arnhem en Rotterdam opgepakt: zij wilden met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag plegen op een evenement in Nederland. In Londen werd anderhalve week geleden nog een jihadistische, terroristische aanslag gepleegd: een eerder veroordeelde jihadist stak met een mes in op mensen bij een bijeenkomst nabij London Bridge.

,,Er bestaat in Nederland een jihadistische beweging waarbinnen zich personen bevinden die een terroristische dreiging vormen. Zo bleek ook uit de aanhouding van de twee mannen uit Zoetermeer. Wel lijkt de jihadistische beweging steeds meer last te krijgen van repressieve overheidsmaatregelen", zo schrijft de NCTV.

Daarnaast gaat er ook nog steeds een dreiging uit van Nederlandse terugkeerders uit Syrië. Tientallen vrouwen en mannen bevinden zich nog in Koerdische detentiekampen of gevangenissen en willen terugkeren naar Nederland. Ook zijn er nog Nederlandse jihadisten aanwezig in Noordwest-Syrië, dat nog (deels) onder controle staat van aan Al-Qaida gelieerde groeperingen.

Rechts-extremisme