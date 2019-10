Kanker genees je niet met qi gong of kokoswater

Niet eten is momenteel de bom. Wie intermittent fast, ofwel van de 24 uur 16 uur lang niks eet, wordt jonger, gezonder, dunner en fitter, om nog maar te zwijgen over alle moderne ziektes die ermee voorkomen kunnen worden. Nou, en bij de opsomming heb je me. Al die dingen wil ik. Hoe moeilijk kan het zijn. Simpelweg een maaltijd per dag overslaan. Liefst het ontbijt, zegt de dokter die me begeleidt; aangezien mijn zelfdiscipline op het gebied van eten en drinken zeer matig is, ga ik naar een retreat waar ze me in een week herprogrammeren tot een vegan yogabeest.