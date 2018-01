Een Brabantse politieman ontdekte in een zaak in Bladel een link tussen diverse woningovervellen, en geldopnames bij de Rabobank. Dat roept de vraag op: kan iedere bankmedewerker zomaar bij al je gegevens?

Na de brute overval op 7 september 2017 tastte de recherche aanvankelijk in het duister. Wie had oudere Bladelse vrouw thuis zo bruut overvallen? De vrouw raakte zwaargewond, de daders vonden geen buit. Zoals altijd stelde het onderzoeksteam van de politie een lijst met mogelijke scenario's op. Dat de vrouw eerder die zomer een groot geld bedrag contant had opgehaald bij de lokale bank kwam op de lijst als mogelijk aanleiding voor de overval.

'Foute' bankmedewerkers

Een wakkere financieel rechercheur ontdekte vervolgens dat ook in Venlo, Roosendaal en Zundert zo'n flinke geldopname had geleid tot een woningoverval. In die zaken hadden Bredase criminelen financiële informatie uit de Rabobanksystemen gekregen van twee 'foute' bankmedewerkers. De politierechercheur besloot de Rabobank te vragen de gegevens van het Bladelse slachtoffer na te kijken. En jawel: een van de bankmedewerkers had óók in haar dossier geneusd.

Vijf daders van de drie overvallen in Venlo, Roosendaal en Zundert zitten al sinds juli vast. Ze werden in Zundert in een politieval gelokt. Door het speurwerk vermoedt de politie nu dat de daders van de overval in Bladel op 7 september ook in de omgeving van de Bredase bende moeten worden gezocht.

Afspraken

De 'foute' Rabo-medewerkers opereerden niet vanuit Bladel. Ze moeten vanuit een andere vestiging inzage hebben gehad in de afspraken in de vestiging aan de Bladelse Markt. Hoe kan dit zomaar? Is er reden om te vrezen voor je veiligheid en geld ondanks dat je vermogen op de bank staat? Kan iedere bankmedewerker informatie van klanten van andere filialen inzien? Hoe worden Rabobankmedewerkers eigenlijk gescreend?

Het zijn vragen waarop Rabobank donderdag geen antwoord wilde geven. De bank hult zich in stilzwijgen. ,,De systemen zijn dermate goed ingericht dat mensen veilig kunnen bankieren", aldus een woordvoerster. Waarom het bij de drie overvallen en de verijdelde roof in Zundert dan wél verkeerd liep, wil ze niet toelichten. 'Interne controles' en 'signalen' in hun systemen zorgen volgens de woordvoerster voor voldoende beveiliging van de gegevens. Ondanks die voorzorgsmaatregelen was het de recherche die bij de bank aanklopte om haar vermoedens over misbruik te controleren.

Servicecentrum

Naar verluidt werkte een van de criminele bankmedewerkers in een servicecentrum. Of je in die functie uitgebreide toegang tot klantgegevens hebt, wil de bank niet kwijt. Ja, medewerkers worden gescreend. Maar welk deel van de medewerkers en voor welke functies? Rabobank doet geen mededelingen. Afhankelijk van de functie is er een gepast selectieproces, zegt de woordvoerster. ,,Bij een aantal functies is er zeker sprake van screening."