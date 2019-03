Kan het op Urk weer rustig worden?

Nuchterheid kenmerkt Urk. Liever relativeert het vissersvolkje, dan dat ze hier dingen gaan oprakelen. Alleen is er nu te veel gebeurd om te kunnen relativeren. Er heerst angst over de onrust in het dorp. Greetje Bosma, een Urkse moeder: ,,Ik wil een noodverordening. Acuut. Maandag moest ik door die jongeren heen, het was zeer grimmig. De burgemeester moet dat alleen al als signaal doen. Hier stopt het!’’



Al twee dagen is Urk in de ban van een ruzie tussen Urkse tieners en Soufyan Boukhizzou, een Urker met Marokkaanse roots. Maandagavond begonnen de ongeregeldheden, die gingen dinsdagavond door. Het bracht circa tweehonderd Urkse tieners op straat en de vraag is nu: waarom liep het op Urk zo uit de hand?



Greetje Bosma heeft direct antwoord: ,,Het ons-kent-ons van Urk. Benader jij iemand negatief, dan zijn ook zijn bekenden en vrienden aangedaan. Dat is toch de gemeenschap dan, hier... Dat wordt dan heel duidelijk, ineens, zoals nu. En wat zie je bij de Marokkaanse gemeenschap? Precies hetzelfde, die is ook heel hecht. Dan heb je twee hele hechte volkeren en dan blaast het op. Dan krijg je dit: een flinke confrontatie.’’