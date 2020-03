Kan de vlag al uit? En nog zes vragen over de geschrapte eindexamens

UPDATE Limburgse wethouder ligt in coma door coronavi­rus: ‘Dit is echt vreselijk’

18:00 Wethouder Sjors Peeters uit Venlo is besmet met het coronavirus en ligt in coma in het VieCuri-ziekenhuis in de Limburgse stad. Hugo Kamps, fractievoorzitter 50PLUS Sittard-Geleen-Born, kent Peeters goed en is zich wezenloos geschrokken. ,,Dit is echt vreselijk. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik hoop dat Sjors snel herstelt”, laat Kamps aan deze nieuwssite weten.