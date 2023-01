Kamer en minister Dijkgraaf: ‘Lat moet omhoog op de pabo’

Partijen van links tot rechts in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de kwaliteit van het lesprogramma op de pabo, de hogeschoolopleiding tot juf of meester, en de taalarmoede onder pabostudenten. Onderwijsminister Dijkgraaf vindt dat het niveau van de basisvaardigheden boven elke twijfel verheven moet zijn, zowel op de lerarenopleidingen als op scholen.

Maandag kwam naar buiten dat studenten steeds vaker op de pabo komen met een te laag taalniveau. Hogescholen proberen achterblijvers bij te spijkeren, maar dat lukt niet bij iedereen. Het is broodnodig dat er meer aandacht komt voor taal in het overvolle lesprogramma, maar elke aanpassing is ‘complex’. Dus moeten de leraren van de toekomst na hun pabo-opleiding vooral doorleren, luidt het advies van hun docenten.

De PvdA wil fors investeren in de lerarenopleiding en de versnippering in het pabo-onderwijs tegengaan door het oprichten van een Rijksacademie voor leraren, meldt Kamerlid Habtamu de Hoop in een reactie. ,,De onderwijskwaliteit gaat niet omhoog door de normen te verlagen. Wat de PvdA betreft gaan we dan ook niet klooien met bevoegdheden of eisen voor de lerarenopleiding. Die lat moet juist omhoog, niet omlaag.”

De grootste oppositiepartij, de PVV, constateert dat de taalvaardigheid inmiddels op 'derdewereldniveau’ is beland en dat de politiek daar ‘een beetje schouderophalend aan voorbijgaat, hoe hard PVV ook waarschuwt’. Kamerlid Harm Beertema: ,,Op de pabo’s worden ze er direct mee geconfronteerd. De aspirant-leraren beheersen hun eigen taal te weinig, laat staan dat ze hun leerlingen op niveau kunnen brengen. Dat de NVAO (de kwaliteitswaakhond, red.) op basis van de modellen nog steeds het niveau voldoende acht, is een compleet raadsel.”

Opvallend is volgens Beertema ook dat de problemen niet in samenhang worden gezien. ,,De pabo’s rommelen allemaal wat aan met eigen oplossingen, zonder enige structuur of gezamenlijkheid. De ramp is compleet. En de oplossing verder weg dan ooit. Het onderwijs staat niet op instorten, het ís ingestort.”

Ook regeringspartij D66 vindt dat 'we het tij moeten keren’. Kamerlid Paul van Meenen: ,,D66 deelt de zorgen van de lerarenopleiders. Leerlingen hebben steeds meer moeite met basisvaardigheden en dat werkt door in het hele onderwijs. Rekenen en taal zijn belangrijk voor de rest van je leven. Daarom hebben we in het coalitieakkoord stevige afspraken gemaakt om de weg omhoog weer te vinden.” Wat D66 betreft stopt dat niet als studenten beginnen met de pabo. ,,Ook daar moet meer ruimte komen voor taal en rekenen en wat minder voor eindeloze reflectieverslagen.”

Minister Dijkgraaf laat weten het signaal van de Onderwijsraad en de reacties van de lerarenopleiders ‘zorgelijk’ te vinden. ,,Goede beheersing van taal en rekenen is de basis van je kennen en kunnen. Zeker voor aankomende leraren, die later zelf scholieren taal en rekenen moeten bijbrengen. Het niveau van deze vakken moet boven elke twijfel verheven zijn, zowel op de lerarenopleiding als op school zelf.”

,,De lat moet omhoog”, zegt de minister ook zelf. ,,Ik heb daarom vorige maand samen met minister Wiersma in een werkplan afspraken gemaakt met lerarenopleidingen, leraren en scholen. De bekwaamheidseisen voor leraren worden tegen het licht gehouden. Ik wil ook dat scholen, leraren en opleidingen beter gaan samenwerken, zowel landelijk als in de regio.”

Het kennisniveau en het niveau van de toetsen op de lerarenopleidingen worden regelmatig herzien, benadrukt de bewindsman. ,,En ik ga met de lerarenopleidingen in het hbo in gesprek, over wat ze nodig hebben om startbekwame leraren af te leveren. We willen verder dat leraren ook ná het afstuderen zich blijven ontwikkelen.”

