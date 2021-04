Kamer eist actie na GGD-bevindingen: ‘De schellen vallen je van de ogen’

Alarm over slagkracht GGD weggehoond: ‘Bewindsman zei: ‘Infectie­ziek­ten zijn toch voorbij’’

21 april Er is uitgebreid gewaarschuwd dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) niet klaar zouden zijn voor een pandemie, maar daar is niets mee gedaan. Door een falende GGD kon corona zich verder verspreiden in Nederland.