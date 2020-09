Kade in centrum van Amsterdam met lantaarnpaal en al ingestort

Het gaat om een kade aan de overzijde van de Grimburgwal, waar herstelwerkzaamheden aan werden uitgevoerd. Dat stuk is met lantaarnpaal en al in het water verdwenen. Het gebouw op de kade behoort toe aan de Universiteit van Amsterdam. Er waren verschillende mensen aan het werk toen het gebeurde.



Een getuige zag de kade rond 12.30 uur instorten. ,,Ik hoorde wat geluiden en zag de hele kade omlaag storten. Ik ben nog even blijven hangen om te kijken of er geen mensen in het water waren geraakt, maar voor zover ik weet is niemand erin gevallen.” Ook voor omwonenden is er geen gevaar.



Een vrouw die zich op dat moment aan de overkant bevond, bij Café ‘t Gasthuys, vertelt dat ze een hard klap hoorde. ,,Ik zag dat er een aardig stuk in elkaar zakte en ik weet eerlijk gezegd niet of het hierbij blijft. Er is nog een heel gedeelte dat nog half op instorten staat; de lantaarnpalen liggen zelfs in de gracht. Momenteel is de politie ter plaatste en proberen ze te handhaven, want boten kunnen er nu ook niet meer langs.”