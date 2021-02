Kabinet wil vaccinvoorraad snel opprikken, in tweede kwartaal tot 2 miljoen vaccinaties per week

Het kabinet hoopt de komende weken bijna de hele voorraad coronavaccins op te prikken. Begin maart moeten er in totaal 2 miljoen inentingen zijn toegediend en in het tweede kwartaal wordt uitgegaan van pieken tot 2 miljoen vaccinaties per wéék. Ook heeft ons land 8 miljoen extra Moderna-vaccins ingekocht, valt te lezen in de nieuwste Kamerbrief van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

De Nederlandse vaccinatiemachine lijkt na een pijnlijk stroef begin dan eindelijk een beetje op gang te zijn gekomen. Deze week krijgen er naar verwachting zo'n 250.000 mensen een prik. En aan het einde van de eerste week van maart zouden er in totaal zo'n 2 miljoen inentingen toegediend moeten zijn, is de hoop rond het Binnenhof.

Als dat lukt - het verleden biedt geen zekerheid - dan rekent minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ook eindelijk af met de pijnlijke situatie dat er meer coronavaccins in de vriezer opgeslagen liggen dan in mensenarmen zijn gespoten, zoals nu nog altijd het geval is. Daardoor bungelt Nederland al weken onderaan de internationale vaccinatielijstjes.

Opgemaakt

De voorraad van vooral Pfizer/BioNTech-vaccins die daardoor de afgelopen weken is opgebouwd, zal de komende weken gestaag worden opgemaakt, blijkt uit grafieken die zijn opgenomen in een nieuwe brief van De Jonge aan de Tweede Kamer. Dat moet lukken omdat de GGD's en artsen sneller gaan prikken en omdat het voorraadbeheer een stuk minder voorzichtig wordt. Tot nu toe hield Nederland voor iedereen die een vaccin kreeg de tweede dosis meteen achter.

De komende weken zal bij het vaccin van Pfizer en Moderna worden toegewerkt naar een prikvoorraad die genoeg is om nog vijf dagen te kunnen prikken. Van het AstraZeneca-vaccin wordt straks waarschijnlijk helemaal geen voorraad aangehouden, omdat de tweede prik bij dat vaccin misschien pas twaalf weken later wordt gezet. Bij Pfizer en Moderna is die tussenpoos zes weken.

Na de eerste week van maart zal de Pfizer-prik zo'n 1,3 miljoen keer zijn gezet, zo is de hoop. Daarmee zou er op dat moment nog maar een kleine voorraad over zijn. Ook de in februari verwachte vaccins van Moderna en AstraZeneca zullen na week 9 zo'n beetje opgeprikt zijn, is de bedoeling.

AstraZeneca

AstraZeneca, dat onlangs de Nederlandse vaccinatiestrategie in de war schopte met de mededeling dat het zestig procent minder vaccins kon leveren in het eerste kwartaal, begint volgende week met een eerste levering van bijna 125.000 doses, is de hoop in Den Haag. In februari wordt in totaal gerekend op 675.000 AstraZeneca-vaccins en in maart nog eens op hetzelfde aantal.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) na afloop van een persconferentie waarin ze een toelichting hebben gegeven op de coronamaatregelen in Nederland. © ANP

De leveringsaantallen van AstraZeneca zijn nog niet definitief bevestigd, schrijft De Jonge. Ook is het nog niet bekend wie het AstraZeneca-vaccin toegediend gaat krijgen. Donderdag brengt de Gezondheidsraad daarover een advies uit. Daarop vooruitlopend noemt De Jonge in zijn brief de optie dat het vaccin in het eerste kwartaal zal gaan naar 60 tot 65-jarigen.

84,5 miljoen

Uit nieuwe overzichten van het ministerie blijkt dat Nederland tot en met het eerste kwartaal van 2022 rekent op maximaal 84,5 miljoen doses coronavaccin van acht verschillende farmaceuten. Dat zijn er ruim 15 miljoen meer dan eerst was gepland. Een kleine 60 miljoen vaccins zijn al definitief aan ons land toegewezen. Een paar deals zijn nog niet helemaal rond, bij één farmaceut is er voor ons land nog een mogelijkheid om kleinere aantallen af te nemen.

Het kabinet heeft onder meer 8 miljoen extra doses van het Moderna-vaccin gekocht. Van die mogelijkheid was eerder geen gebruik gemaakt, tot onvrede van sommige partijen in de Tweede Kamer. Maar omdat Moderna de extra doses nu al in het derde kwartaal belooft te leveren in plaats van het vierde, is de aankoop nu alsnog gedaan.

Van een andere farmaceut, Novavax, verwacht het kabinet in het tweede kwartaal al 600.000 doses en in de kwartalen erna steeds zo'n miljoen. Voor dit coronavaccin waren nog geen leveringsdata- en aantallen bekend.

2 miljoen prikken per week

In het tweede kwartaal komen er mogelijk zoveel vaccins op ons land af (maximaal 22 miljoen) dat er in sommige weken misschien wel meer dan 2 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. ‘Zowel huisartsen als de GGD’s hebben aangegeven in het tweede kwartaal ruim op te kunnen schalen', schrijft De Jonge, waarbij hij opmerkt dat de huisartsen hebben aangegeven met enige voorbereidingstijd 2,5 miljoen prikken in één week te kunnen zetten. Ook de ziekenhuizen hebben al aangegeven te willen helpen bij het vaccineren. ‘Dit geeft mij vertrouwen dat in het geval dat het nodig is er voldoende capaciteit ingezet kan worden.’