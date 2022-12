Kabinet wil uitspraken rechters over nareizende asielzoekers laten opschorten

Vorige week spraken zeker vier rechtbanken een vonnis uit waarin immigratiedienst IND de opdracht kreeg om verschillende asielzoekers alsnog te helpen hun gezinnen naar Nederland te halen. Die uitspraken maakten gehakt van de zogenoemde nareisstop die het kabinet in oktober instelde.

Hoger beroep

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) kondigde eind vorige week al aan waarschijnlijk tegen die uitspraken in beroep te gaan bij de Raad van State. Nu blijkt dat hij dat inderdaad gaat doen, zo staat in een brief die hij dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin stelt hij ook dat hij de Raad van State zal vragen de uitvoering van de uitspraken van de rechtbanken voorlopig te schorsen. Dat zou inhouden dat de asielzoekers hun gezinnen níet naar Nederland mogen halen totdat de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan.

‘In een van de uitspraken oordeelde de rechtbank dat het visum aan de betreffende gezinsleden binnen 24 uur moest worden gegeven’, schrijft de staatssecretaris. Omdat hij in hoger beroep is gegaan tegen die uitspraak heeft de Raad van State die uitspraak voorlopig geschorst, aldus de brief. ‘Totdat het hoger beroep heeft plaatsgevonden, hoeft in deze zaak geen visum te worden verstrekt’.

Overvolle azc's

Het nareisverbod ging in oktober in en houdt in dat asielzoekers die zelf al wel een verblijfsvergunning voor Nederland hebben gekregen pas hun gezinsleden hierheen mogen halen als ze zelfstandige woonruimte hebben gevonden en dus niet meer in een asielzoekerscentrum wonen. Het kabinet wil daarmee ruimte creëren in de overvolle azc's.

Het zorgde echter voor wanhoop en woede in de azc's omdat de regel inhoudt dat asielzoekers nog maanden langer gescheiden blijven van hun gezinnen. Tientallen asielzoekers spanden daarom juridische procedures aan tegen de staat. De rechtbank Breda liet vorige week weinig heel van de nareisbeperking. Die regel is volgens de rechters in strijd met zeker vijf andere wetten en internationale verdragen, waaronder de Vreemdelingenwet en het Europees verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

De zaak bij de rechtbank in Breda ging over een Turkse politieke vluchteling wiens gezin (vrouw, twee minderjarige kinderen) nog in Kirgizië verblijft. Ze moeten daar van het kabinet zeker tot mei 2023 blijven als de vader van het gezin niet eerder woonruimte heeft buiten het azc. Die woonruimte is echter door de woningcrisis heel lastig te vinden.

Andere zaken, die bij de rechtbank in Haarlem speelden, gingen over een Syrische en een Afghaans gezin. ,,Zeker voor het gezin van de Afghaanse vluchteling, dat nog in Afghanistan verblijft, geldt dat de gezinsleden in een erbarmelijke situatie verkeren”, stelt een woordvoerder van de rechtbank. In dat land namen vorig jaar de taliban de macht over. Sindsdien hebben vrouwen en meisjes er steeds minder rechten, meisjes mogen niet meer naar de middelbare school of de universiteit.

Deze week nog beslissing

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet donderdagmiddag of vrijdagochtend uitspraak in de voorlopige voorziening die het kabinet nu heeft aangevraagd, laat een woordvoerder van de Raad van State weten. In januari behandelt de Raad van State het hoger beroep van het kabinet. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

