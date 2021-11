Kabinet wil tóch vuurwerkverbod na oproep burgemeesters en artsen

Artsen

Vuurwerkbranche

In een reactie op het nieuws dat het verbod er toch komt, zegt Groeneveld dat hij nog steeds achter die aanname staat. ,,Maar ik ga niet moeilijk doen over het verbod. Als wij zo kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg en daarbij coronabesmettingen uit de weg gaan, doen we dat.” Toch is hij bang dat het effect een druppel op een gloeiende plaat is. ,,De meeste problemen komen door illegaal vuurwerk, ik weet niet of het helpt als je dan het legale siervuurwerk verbiedt. De mensen die geïnteresseerd zijn in dikke cobra's en een grote knal, zullen dat toch wel doen. En die komen juist in het ziekenhuis terecht.” Ook is hij bang dat veel mensen ontevreden zullen zijn over dit besluit. ,,Heel veel mensen kijken uit naar die ene dag in het jaar dat ze met de familie vuurwerk kunnen afsteken. En dat gaat dit jaar wederom niet door.”