Kabinet: wandaden IS zijn genocide

Terreurorganisatie IS heeft zich ‘hoogstwaarschijnlijk schuldig gemaakt aan genocide’. Dat concludeert het kabinet in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nederland is het eerste land binnen Europa dat stelt dat IS genocide heeft gepleegd.

Quote Het is voor het eerste sinds de jaren veertig dat Nederlanders in groepsverband zich schuldig maken aan massamoord. Kamerlid Pieter Omtzigt De regering stelt dat etnische en religieuze minderheden, zoals de Yezidi’s en christenen, erg hebben geleden in de door IS gecontroleerde gebieden in Irak en Syrië. Daarmee zijn ‘voldoende feiten vastgesteld om te oordelen dat IS zich hoogstwaarschijnlijk schuldig heeft gemaakt aan genocide en misdrijven tegen de menselijkheid’. Het kabinet constateert dat Nederland daarmee het eerste land is binnen de 47 landen tellende Raad van Europa dat deze conclusie trekt.

Door de erkenning, is Nederland verplicht het genocideverdrag na te leven. Daarin staat dat genocide bestraft en voorkomen dient te worden. Volgens het kabinet gebeurt dat al: Nederland werkt met een militaire missie mee aan de bestrijding van IS in Irak en Syrië – die missie werd deze week nog met een jaar verlengd – en ook het Openbaar Ministerie kan besluiten IS-strijders te vervolgen wegens genocide. Voor die vervolging maakt het niet uit of de regering de genocide erkent, schrijft minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. Het OM kan dat al op basis van de Wet internationale misdrijven.

Ergste misdaden

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, eerder in de Raad voor Europa één van de pleitbezorgers om de misdaden van IS als genocide te erkennen, noemt dat punt juist belangrijk. ,,We hebben in Nederland zo’n 300 Syriëgangers die deels al zijn teruggekeerd. Het is voor het eerste sinds de jaren veertig dat Nederlanders in groepsverband zich schuldig maken aan massamoord. Het is dan ook belangrijk dat zij bestraft kunnen worden voor de ergste misdaden en niet alleen op basis van het feit dat ze aanwezig waren op terroristisch grondgebied.”

De kabinetsbrief is een reactie op twee adviezen over het gebruik van het woord genocide door politici, die het kabinet in maart van dit jaar ontving. Opvallend is dat het standpunt over de Armeense genocide ongewijzigd is: dat blijft volgens Rutte III ‘een zaak tussen de betrokken partijen’.