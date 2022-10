Kabinet vergoedt hoge kosten opruimen gedumpt drugsafval

Zaak van doodgere­den Tamar uit Marken wordt heropend, verdachte alsnog vervolgd

De zaak van de doodgereden 14-jarige Tamar uit Marken wordt heropend. Justitie moet de verdachte in deze zaak alsnog vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten naar aanleiding van een artikel 12-procedure die was opgestart na een klacht die advocaat Sébas Diekstra namens de ouders van Tamar had ingediend.

