Kabinet trekt teugels wat aan: iets later ‘dansen met Janssen’, ook strengere horecacontroles

Nog geen deal over extra geld voor meer leraren op achter­stands­scho­len

19:04 Het is de werkgevers in het onderwijs en de vakbeweging na intensief overleg niet gelukt om een akkoord te bereiken over de verdeling van een zak geld voor meer onderwijspersoneel op achterstandsscholen. Dat schrijft minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) vanavond in een Kamerbrief. Die verliest nu zijn geduld.