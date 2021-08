Kabinet ‘ruimhartig’: ook schade Limburg vergoeden die wel verzekerbaar was

Verzamel­woe­de Herman (74) loopt totaal uit de hand, buurt is boos: ‘Dit kan zo niet langer’

10:26 De rommelmarkt: zo wordt een tuin in de Amersfoortse wijk Kattenbroek door voorbijgangers al gekscherend genoemd. Bewoner Herman (74) heeft last van verzamelwoede en dat is uit de hand gelopen. Omwonenden trekken aan de bel en willen hem tegen zichzelf in bescherming nemen.