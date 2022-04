Kabinet komt met subsidie voor schonere vrachtwagens, nu nog maar 0,1 procent uitstootvrij

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): ,,We hebben allemaal baat bij schoon vrachtverkeer. Voor het klimaat, onze schone lucht, en ook voor de concurrentiekracht van de logistieke sector in ons land. Elektrische vrachtwagens zijn een stuk duurder dan dieselvrachtwagens. Daarom geven we ondernemers die overstappen een financieel steuntje in de rug. Ik hoop dat de elektrische vrachtauto op de weg straks net zo normaal is als de elektrische personenauto.”



Dat is nu nog zeker niet het geval. Er zijn in totaal momenteel zo’n 160.000 vrachtwagens in Nederland, waarvan op dit moment slechts 212 uitstootvrije vrachtwagens. Het ministerie wil dat het er in 2025 minimaal duizend zijn. ,,In 2030 moeten er 16.000 rondrijden. En in 2040 willen we dat alle nieuwe vrachtwagens die op de weg komen schoon rijden. Daar hebben we een overeenkomst met allerlei andere landen en bedrijven over gesloten op de Klimaattop, afgelopen winter in Glasgow’’, legt woordvoerder Joris Schouten uit.