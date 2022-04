‘Kabinet, gun student uit Oekraïne laag collegegeld en studiefinanciering’

update Inspectie: Onderwijs SvPO-scho­len ernstig in gevaar door wanbeleid, minister wil vertrek bestuurder

Het onderwijs op acht zogeheten SvPO-scholen (Scholen voor Persoonlijk Onderwijs) in Nederland is ernstig in gevaar gebracht doordat de bestuurder financieel wanbeleid heeft gevoerd. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs, dat na een vonnis van de rechter vandaag naar buiten is gekomen. Onderwijsminister Dennis Wiersma zegt dat de bestuurder moet opstappen.

