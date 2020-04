Kabinet en OV denken aan reserveringsapp voor trein en bus

Het is Lintjesdag op afstand: print dit lintje uit voor jouw persoonlij­ke held

9:57 Het heeft onze redactie behaagd dat Lintjesdag dit jaar ván en vóór iedereen is. Op de voorpagina van de krant vind je een persoonlijk lintje voor je grote held. Je kunt de onderscheiding hier vinden, uitprinten en aan iemand sturen, op iemands deur of raam plakken. Of gewoon even wachten totdat je hem of haar weer in levenden lijve kunt zien.