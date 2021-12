Kabinet: dit jaar nog opvang voor 2000 asielzoekers afdwingen

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaat verdergaande maatregelen nemen om in december nog zeker tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen tijd zijn er in samenwerking met de overheden circa 8500 extra plekken geregeld als noodopvang, onder meer in evenementenhallen, hotels en op defensieterreinen. Het demissionaire kabinet had hiertoe opgeroepen. Maar het is niet voldoende om op korte termijn de acute problemen op te vangen, aldus de staatssecretaris in haar brief.

Broekers-Knol concludeert ‘dat de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken.’ Wat die verdergaande maatregelen precies inhouden, meldt ze nu niet, maar zal ze op korte termijn bekendmaken.

Gemeenten mogelijk verplicht

Een woordvoerder van de staatssecretaris kon niet zeggen of gemeenten nu verplicht gaan worden om opvangplekken te creëren. Eerder noemde Broekers-Knol dat nog “zeer onwenselijk”. Tot nu toe deed ze telkens oproepen aan gemeenten voor extra asielopvang, maar konden zij zelf kiezen of zij daar gehoor aan wilden geven. Broekers wijst erop dat Nederland zich volgens het EU-recht en internationale verdragen verplicht heeft om asielzoekers op te vangen. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse overheden om aan deze verplichting te voldoen.”

Woningtekort

Het COA biedt momenteel opvang aan ongeveer 35.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar alleen maar verder op. In 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig. Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, door het grote woningtekort in Nederland. In de afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Eerder deze week liet het kabinet via demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten dat dertien gemeenten geld krijgen om woonruimte voor statushouders te regelen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: