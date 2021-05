Kaartjes voor pretpark en dierentuin vliegen de deur uit: 'Buiten voelen mensen zich veilig'

Pretpark, sport­school en seksclub mogen weer open: ‘We gaan de schade inhalen’

18 mei Vanaf woensdag kan het weer: naar de sportschool, het pretpark of de seksclub. De geplande versoepelingen gaan door en dat betekent goed nieuws voor onder meer Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. ,,We hebben een hoop geld verloren, maar we zijn er nog en heel blij dat we weer open mogen.’’