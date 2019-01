Kaarsen en knuffels op plek vuurwerkdode Enschede

De witte afzettent is weg, het politielint opgeruimd. Ook de restanten van de opgeblazen aanhangwagen zijn uit de Gerststraat verwijderd. Maar daarmee is de schok en het verdriet om de buurman nog niet weg. Buren zijn van slag, noemen het onwerkelijk. „Gisterenavond zaten we nog te ouwehoeren”, vertelt een buurman. Hij veegt de plek rondom de knuffels en kaarsjes schoon. Op de straatstenen is de krijttekening te zien, die na de klap om het lichaam is getekend.

Wat er precies gebeurd is, is nog altijd onbekend. Duidelijk is wel dat er op de aanhangwagen met hout een vuurwerkdoos heeft gestaan. Waar deze normaal de een na de andere kogel de lucht in schiet, is deze vermoedelijk in een keer geëxplodeerd, waarbij het hout alle kanten op vloog. Met alle gevolgen van dien. De politie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren en of er mogelijk sprake is van nalatigheid. Op basis van eerste onderzoek gaat de politie er niet vanuit dat er opzet in het spel is.