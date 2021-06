Justitie wil doodrijder van Fleur niet op verlof in Loosdrecht in belang van nabestaanden

Het Openbaar Ministerie probeert te voorkomen dat een man die in maart 2016 een jonge vrouw doodreed, met verlof mag in zijn eigen woonplaats. Zijn woning staat namelijk vlakbij de herdenkingsplek waar het drama plaatsvond. Nabestaanden willen hem niet tegen kunnen komen en verzetten zich tegen zijn verlof.

Het gaat om Walter van W. (58). Zijn zaak leidde in het verleden al tot veel ophef. Hij en zijn zoon, ex-Transaviapiloot Casper van W, raasden in maart 2016 met hoge snelheid door Loosdrecht. Walter van W. had ook nog eens te veel gedronken. Vader en zoon waren na een avondje uit aan het straatracen geslagen. Vader Walter reed met zo’n 167 kilometer per uur in zijn Porsche vol in de flank van de auto van Fleur Balkestein (19). Zij raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

Van W. verzette zich tijdens de verschillende rechtszaken met hand en tand tegen de aantijgingen van justitie. Van W. gaf tijdens de rechtszaak de barvrouw de schuld van de alcohol. Zij zou veel gin in zijn gin-tonic hebben gedaan. In hoger beroep werd hij uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar cel, omdat het straatracen niet bewezen werd geacht. Van W. probeerde in hoger beroep, tot afgrijzen van de familie van Fleur, zelfs aan te tonen dat Fleur zonder goed te kijken de weg was opgereden waar de crash plaatsvond.

Volledig scherm Bloemen en kaarsjes in 2016 op de plek langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk waar de 19-jarige Fleur werd doodgereden. © ANP

In februari vorig jaar moest Van W. thuis worden opgepakt om eindelijk achter tralies te worden gezet. Hij had zich niet gemeld toen hij werd opgeroepen om aan zijn celstraf te beginnen.

Nu anderhalf jaar later zou hij op verlof mogen, in voorbereiding op zijn vrijlating. Het Openbaar Ministerie adviseert echter Van W. een locatieverbod voor Loosdrecht te geven omdat de nabestaanden van Fleur hem niet willen tegenkomen. Ongemakkelijke bijkomstigheid is namelijk dat Van W's huis in Loosdrecht staat, zelfs vlakbij de gedenkplek voor Fleur. Het locatieverbod voor Loosdrecht heeft dus tot gevolg dat Van W. tijdens eventueel verlof niet naar huis kan. Het Openbaar Ministerie gaat echter mee in de bezwaren van de nabestaanden, die de kans op een onverwachte ontmoeting met Van W. zo klein mogelijk willen houden. ,,Het belang van de nabestaanden weegt in dit stadium zwaarder dan het belang van de betrokkene.”

Ook een uitzondering voor een klein deel van Loosdrecht, zodat Van W. naar huis kan, ziet justitie niet zitten. Daarom adviseert het OM negatief. De directeur van de gevangenis waar Van W. zijn straf moet uitzitten, heeft binnenkort het laatste woord.