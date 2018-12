Justitie: verdachte Kaan D. van moord op Peter Netten in Oss wil voor 1,5 miljoen schuld op zich nemen

OSS - De 23-jarige Ossenaar Kaan D. die zich bij de politie heeft gemeld als de man die in juni Peter Netten zou hebben doodgeschoten, wordt dinsdagmorgen op vrije voeten gesteld. Volgens justitie is het aannemelijk dat de man niet de schutter was, maar in ruil voor anderhalf miljoen euro de schuld op zich wil nemen.

Justitie zei dat maandagmiddag bij het begin van de tussentijdse zitting. Via informatie van het Team Criminele Inlichtingen kent de politie inmiddels ook de naam van degene die het geldbedrag zou hebben betaald aan de Ossenaar, die zich vier dagen na de dodelijke schietpartij bij het kampje aan de Hoogheuvelstraat meldde op het politiebureau.

Al bij de vorige zitting, in september, meldde justitie dat het rekening hield met het scenario dat de 'zelfmelder’ niet de ware schutter was. De rechtbank oordeelde toen dat de man wel in voorlopige hechtenis moet blijven zitten. Nu vond de rechtbank dat er geen reden meer is om de man nog vast te laten zitten. Hij blijft -in ieder geval formeel- nog wel aangemerkt als verdachte.

Anders dan bij de vorige zitting was de verdachte nu zelf aanwezig in de rechtbank. Ook de publieke tribune was goed gevuld, met familieleden en vrienden van de doodgeschoten Netten. De verdachte beriep zich op noodweer: bij de ruzie die zou zijn ontstaan aan de Hoogheuvelstraat zou hij zich gedwongen hebben gezien om zijn wapen te gebruiken. Advocaat Febe Schoolderman herhaalde vanmiddag dat het dossier van de zaak ‘aanknopingspunten biedt’ voor dat noodweerscenario. Ook zij vond dat haar cliënt op vrije voeten kan worden gesteld.

Gehoord

Aan het begin van de zitting meldde justitie dat een aantal bewoners van het kampje aan de Hoogheuvelstraat is gehoord bij de rechter-commissaris. Dat gebeurde nadat ze eerder weigerden om gehoord te worden door de politie. Wat zij hebben verklaard, is niet bekend. In november liet justitie twee woonwagens doorzoeken. Daarbij zijn een aantal spullen in beslag genomen, zo zei de officier van justitie vanmiddag.