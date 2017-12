Justitie: 'Theorie meerdere daders moord Everink hangt van aannames aan elkaar'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijst alles echter in de richting van De J. Hij was als laatste bij Everink thuis, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij het slachtoffer. Ook had hij een duur horloge van Everink gestolen.



Volgens de officier van justitie had De J. her en der zo'n 100.000 euro geleend. Ook bij Everink leende hij een aanzienlijk bedrag om zijn gokbehoefte te kunnen bekostigen. De J. liet zijn ouders garant staan ten opzichte van Everink, zonder dat zij dat wisten. Hij kopieerde daarvoor hun paspoorten. De tenniscoach zat in grote geldnood en kwam steeds meer tussen twee vuren te staan. Hij moest geld terugbetalen aan Everink terwijl hij dat niet kon. En hij stond onder druk van zijn ouders die er niet achter mochten komen dat hij weer had toegegeven aan zijn gokverslaving.



Het OM onderzocht het zoekgedrag van de verdachte op de dagen voor de moord op Everink. Van nieuwssites, sportsites en pokersites ging De J. ineens over naar andere sites zoals voor het verkopen van horloges en advocatensites en 126 zoektermen die mogelijk met overlijden van Everink te maken hebben. Er zaten zelfs zoektermen tussen als 'messteek in rug', 'slagaderlijke bloeding' en 'messteek', en dat rond 3 maart 2016, de dag voor de moord.