Justitie onderzoekt oproep tot moordaanslag op Sinterklaas

Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel (waar Dokkum onder valt), laat weten dat de gemeente 'op de hoogte was van de bedreiging'. ,,Daar is ook op geacteerd. Deze man is dus ook niet in Dokkum geweest." Hoe dat is gebeurd wil ze, in belang van het lopende onderzoek, niet zeggen.



De acteur die in het bericht bedreigd werd, is de Haagse Stefan de Walle die in 2011 het stokje van Sinterklaas Bram van der Vlugt overnam en in december 2017 op de witte schimmel de Friese stad Dokkum in reed. Hoewel het dreigbericht in oktober al snel werd verwijderd, kreeg de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen het te zien, bevestigt zijn woordvoerder. Het was juist de gemeente Utrecht die een samenwerking was begonnen met De Grauwe Eeuw om het koloniale verleden en met name de zichtbaarheid daarvan in bijvoorbeeld straatnamen te bespreken.