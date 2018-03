'Justitie moet onderzoek doen naar aanzetten tot zelfdoding door coöperatie'

Justitie moet onderzoeken of de Coöperatie Laatste Wil aanzet tot en helpt bij zelfdoding. Die dringende oproep doen psycholoog René Diekstra en twee advocaten vandaag in een brief aan het College van Procureurs-Generaal. Het poeder wordt gepromoot als zelfdodingsmiddel en is makkelijk en goedkoop via internet verkrijgbaar.

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) maakte een half jaar geleden na jarenlang onderzoek bekend een ‘veilig en humaan middel’ te hebben gevonden, dat in een kleine hoeveelheid leidt tot een ‘waardige dood’. Het poeder is legaal te verkrijgen, maar wordt niet bij naam genoemd.



Emeritus hoogleraar René Diekstra en de advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan maken zich grote zorgen om het middel en de rol van de levenseindevereniging. ,,Uit de publieke uitlatingen van CLW blijkt dat zij geen relevante begeleiding biedt en dat motieven voor de aanschaf van het middel geen rol spelen bij het verstrekken ervan’’, schrijven ze aan de top van het Openbaar Ministerie.



,,Onbekend is of en ook hoeveel personen inmiddels van dat aanbod gebruikt hebben gemaakt. Onbekend is daarmee ook of en hoeveel personen als direct gevolg van het gebruik van het verstrekte middel zijn overleden.’’

Ximena

Quote Het te verwachten gevolg is dat de sterfte door zelfdoding zal toenemen Hoogleraar René Diekstra en de advocaten De discussie laait op na de zelfdoding van de 19-jarige Ximena. Het meisje, dat zwaar depressief was, had het middel voor nog geen tien euro op internet gekocht. Ze maakte op 22 februari een eind aan haar leven.



Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van een zelfdodingsmiddel afhankelijk is van de beschikbaarheid en aanvaardbaarheid ervan. ,,De wijze waarop CLW te werk gaat, verhoogt zowel de factor beschikbaarheid als aanvaardbaarheid’’, schrijven Diekstra en de advocaten. ,,Het te verwachten gevolg is dat de sterfte door zelfdoding zal toenemen, ook onder degenen voor wie levensbeschermende alternatieven beschikbaar zijn.’’

Nauwelijks bijwerkingen

Op internet wordt de mogelijke naam van het poeder genoemd. Het is een conserveermiddel voor vis, vlees en kaas, dat voor 1,55 euro oer 125 gram te koop is. Een van de aanbieders heeft maatregelen genomen, nadat de verkoop flink steeg. ,,Na het zoveelste geval van misbruik hebben wij besloten deze stof NIET meer aan particulieren te verkopen’’, staat op de site.



Daarnaast betwijfelen de briefschrijvers of het klopt dat het middel nauwelijks bijwerkingen heeft. ,,CLW schetst het beeld dat er sprake is van een middel waarbij problematische bijwerkingen nagenoeg ontbreken’’, licht advocaat Sébas Diekstra toe. ,,Maar in de wetenschappelijke literatuur zijn geen chemische zelfdodingsmiddelen bekend met deze kenmerken. Gedegen en systematisch onderzoek hiernaar is natuurlijk niet mogelijk.’’

Onnodig pijnlijk



Aanzetten tot of hulp bij zelfdoding is strafbaar. Daarop staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar. De wijze waarop de vereniging (3500 leden) het middel promoot, kan bij mensen met ernstige psychische problemen tot gebruik leiden. ,,Omdat CLW zelf in de media heeft gezegd dat ze nu bezig zijn met het verspreiden van het middel, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat zij nu al strafbare feiten hebben gepleegd’’, zegt Diekstra.



De schrijvers van de brief sluiten daarnaast niet uit dat levens beëindigd worden op een manier die voor de mensen en hun nabestaanden ‘onnodig pijnlijk en ontwrichtend’ kan zijn. Ze zien voldoende bezwaren die een oriënterend onderzoek van justitie naar de Coöperatie Laatste Wil rechtvaardigen.



De ouders van Ximena willen dat het middel verboden wordt. Minister Hugo de Jonge zei vorige maand dat hij in een gesprek met het bestuur van de coöperatie ‘zijn zorgen wil overbrengen’. Dat vindt deze maand plaats.



,,Een indringend gesprek zet nu geen zoden meer aan de dijk’’, vindt Sébas Diekstra. ,,Het gaat vaak om mensen die in de moeilijkste periode van hun leven zitten. Doordat CLW de factor beschikbaarheid van dit soort middelen heeft verhoogd, gaan er zeer mogelijk meer levens verloren die misschien niet uitzichtloos hoeven te zijn als ze de juiste hulp krijgen.’’

Zelf aanschaffen

Bestuurslid Petra de Jong ontkent dat de Coöperatie Laatste Wil aanzet tot of helpt bij zelfdoding. ,,Wij verstrekken het middel niet, maar geven alleen informatie. Mensen moeten het zelf aanschaffen. Je wordt echt niet op het idee gebracht om een zelfdoding uit te voeren door iets wat je ergens gehoord of gelezen hebt.’’



Volgens bestuurslid Petra de Jong is er geen verband tussen de zelfdoding van Ximena en het middel dat de Coöperatie Laatste Wil propageert. ,,Dat middel is niet zo goedkoop en is alleen in grote hoeveelheden te koop.’’



Elk jaar wordt 240 ton van dit middel gebruikt. De vereniging is nu inkoopgroepen aan het formeren, zodat leden het gezamenlijk bij de leveranciers (in Nederland en het buitenland) kunnen aanschaffen.

,,Een kilo is genoeg voor 500 mensen’’, zegt De Jong. ,,We willen niet de verantwoordelijkheid hebben dat mensen het aanschaffen en dan 998 gram bij het vuil zetten. We willen ervoor zorgen dat de leden met elkaar een kilo kunnen kopen. Dan koopt iedereen daar 2 gram van.’’

Het aantal leden van de Coöperatie Laatste Wil is sinds september explosief gestegen van 3500 naar 22.000 leden. De Jong: ,,De behoefte is enorm. De mensen die echt een eind aan hun leven willen maken vormen een minderheid. De meesten willen gewoon de regie over hun eigen leven en levenseinde.’’