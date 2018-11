Justitie: Masmeijer overleveren aan België is heus geen marteling

UpdateEx-showmaster Frank Masmeijer vocht vanmiddag bij de rechtbank in Amsterdam tegen zijn overlevering aan België. De Belgische justitie liet hem enkele weken geleden oppakken omdat hij nog een celstraf wegens cokesmokkel moet uitzitten. Masmeijer blijft echter roepen dat hij onschuldig is en wil in vrijheid zijn hoger beroep afwachten, dat volgende week vrijdag begint in Antwerpen. Masmeijer zegt een stoornis te hebben overgehouden aan zijn ervaringen met de Belgische gevangenis. Justitie wuift dat weg: ,,Het is geen marteling.”

Advocaat Geert-Jan Knoops van Masmeijer betoogde in de rechtbank dat Masmeijer vanwege een mishandeling in oktober 2014 fysiek niet in staat was om met drugs bezig te zijn en dat justitie in Antwerpen daar niet goed naar gekeken heeft. Masmeijer was zelf bij de zaak aanwezig vandaag. Hij zegt dat er tijdens het hoger beroep dat volgende week vrijdag begint in België, nog verrassende dingen gaan gebeuren in zijn voordeel.

Geert-Jan Knoops betoogde dat het onrechtmatig is dat Masmeijer (57) nu zou moeten worden overgeleverd aan de Belgische justitie. Knoops vindt onder meer dat België het Europees aanhoudingsbevel verkeerd gebruikt, onder meer omdat Masmeijer niet vluchtgevaarlijk is en gewoon een vaste verblijfplaats heeft. Volgens de officier van justitie is de vraag ‘vluchtgevaar of niet’ helemaal niet van belang voor het aanhoudingsbevel.

Koffer

Masmeijer woont momenteel bij zijn moeder in Soest. Mocht de uitspraak in het nadeel van Masmeijer zijn, wordt hij meteen vastgezet en naar België gebracht. Bij de uitspraak, 13 november, zal hij dan ook een koffer moeten meenemen. Aan het eind van de zitting werd hem dat ook verteld door de rechter.

Frank Masmeijer werd een jaar geleden in België veroordeeld tot acht jaar cel (waarvan hij nog een deel moet uitzitten) voor zijn deelname aan grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Er zat 467 kilo drugs verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Bij de smokkel waren meerdere mensen betrokken. Masmeijer heeft altijd gezegd dat hij niets wist van de smokkel en dat hij er is ingeluisd.

Masmeijer kreeg in oktober 2017 in Antwerpen bij zijn veroordeling te horen dat hij per direct aan zijn celstraf moest beginnen. Hij was echter niet bij de uitspraak aanwezig en bleef in Nederland. Omdat hij geen geheim maakte van zijn verblijfplaats en zijn hoger beroep nog behandeld moet worden, liet de Belgische justitie hem lange tijd met rust.

Tralies

Tot vorige maand. Toen werd hij in een hotel in Breda opgepakt in het bijzijn van zijn schoonzoon. Het zat justitie in België dwars dat Masmeijer enige tijd daarvoor feestvierend was gesignaleerd in Spanje. Masmeijer zat enkele dagen vast, maar justitie in Amsterdam liet hem weer gaan tot aan de behandeling van het overleveringsverzoek, als hij zijn paspoort zou inleveren.

De vroegere tv-coryfee heeft inmiddels de toezegging dat hij een eventuele celstraf in Nederland mag uitzitten. Masmeijer wil dat liever omdat de omstandigheden hier beter zijn. ,,Belgische gevangenissen zijn vreselijk,” zei Masmeijer vandaag nog maar eens. ,,Overbevolkt. Met drie man in een cel, wc in het midden. Echt vreselijk. Ik sliep drie maanden op een matras op de grond.” Masmeijer zat al tien maanden vast in België. In die periode maakte hij ook nog stakingen bij het gevangenispersoneel mee.

Hij heeft er volgens Knoops een ‘aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken’ aan overgehouden. De officier van justitie wuift dat weg: ,,Hij is gewoon bang voor detentie. Er wordt gedaan alsof overlevering naar België marteling is. Zwaar overtrokken.”

Want mocht Masmeijer door de rechtbank toch aan België worden overgeleverd, zal hij het proces over het hoger beroep wél in een Belgische cel moeten afwachten. Dat kan maanden duren. Bij de zaak zijn tientallen verdachten betrokken waardoor de uitspraak lang op zich kan laten wachten. Ook vanwege die onduidelijkheid zou Masmeijer, vindt advocaat Knoops, niet nu moeten worden overgeleverd.

Frank Masmeijer komt aan bij de rechtbank Amsterdam, met advocaat Knoops in zijn kielzog.