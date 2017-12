Justitie komt eind van de middag met strafeis in moordzaak Koen Everink

De J. heeft altijd stellig ontkend dat hij degene was die Everink heeft gedood. Hij zegt dat hij zelf door onbekenden was ontvoerd op het moment dat Everink werd omgebracht. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijst alles echter in de richting van De J. Hij was als laatste bij Everink thuis, diens bloed is in zijn auto gevonden en hij had een forse schuld bij het slachtoffer. Ook had hij een duur horloge van Everink gestolen.



De afgelopen anderhalf jaar heeft De J. samen met zijn advocaten van alles uit de kast getrokken om zijn onschuld te kunnen aantonen. De rechtbank wees echter veel onderzoekswensen af. Daardoor legde zijn advocaat Pieter Hoogendam de verdediging in mei 2017 neer.



De verdediging huurde zelfs forensisch onderzoeksinstituut IFS in om op basis van de verwondingen van Everink aan te tonen dat meerdere daders Everink moeten hebben gedood. IFS mocht vanmorgen alle steekwonden uitgebreid bespreken in de rechtszaal, waar ook nabestaanden van Everink aanwezig zijn.