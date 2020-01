Justitie in zaak abortusmoord: Dennis wilde een meisje, jongen moest geaborteerd worden

In de rechtbank in Amsterdam dient vandaag de eerste pro forma-zitting in de bizarre zaak tegen Dennis van E., de financieel deskundige die zijn zwangere Braziliaanse vrouw Patricia om het leven zou hebben gebracht met drugs en abortuspillen. Justitie lijkt ervan overtuigd dat verdachte Dennis een meisje wilde en geen jongen en dat hij daarom zijn vriendin zwaar onder druk zette abortuspillen in te nemen. Zelfs al toen ze nog in Brazilië was.

Patricia was acht maanden zwanger. Dennis zou haar in oktober in zijn huis in Diemen drugs en abortuspillen hebben toegediend, waarna het kindje dood geboren werd en zij overleed aan bloedingen. Van E. is erbij in de rechtbank vandaag. Hij zegt dat Patricia - die hij 3,5 jaar geleden leerde kennen op vakantie in Brazilië - zelf de abortus wilde. Hij zegt dat hij duizenden appjes heeft die dat bewijzen.

Van E. heeft een zelfgeschreven verklaring overhandigd aan de rechtbank. Hij zegt dat zijn vriendin leed aan allerlei ziektes en dat zij zelf de abortuspillen heeft gekocht en in Brazilië al vier abortuspogingen had ondernomen. De abortus moest geheim blijven voor haar familie, zegt Dennis. Hij ‘ondersteunde’ haar slechts, beweert hij.

‘Geen gevoel’

Maar ook het Openbaar Ministerie beschikt over appverkeer tussen Dennis en Patricia. Daaruit blijkt volgens justitie dat Dennis zijn vriendin zwaar onder druk zette omdat Patricia zwanger was van een jongen. ‘En ik heb geen gevoel bij een jongen'. Dennis wilde een meisje, blijkt uit de appjes. Van een meisje werd hij gelukkig. Om haar onder druk te zetten zei Dennis dat hij het zou uitmaken als het een jongen zou worden. ,,Dus actie meisje!”, leest de officier van justitie voor uit een bericht. Pas onder zware druk zou Patricia uiteindelijk hetzelfde hebben gewild, maar volgens justitie was dat niet haar eigen wil.

Quote Wat opvalt is dat hij commandeer­de en zij onderdanig was Officier van justitie De abortuspogingen die Patricia al in Brazilië al had ondernomen, kwamen volgens justitie voort uit de zware druk van Dennis. Justitie leest voor uit appjes waarin Patricia aan Dennis schrijft dat ze geen geld heeft voor abortuspillen. Dennis zegt ‘dat hij pas weer geld stuurt’ als zij abortuspillen heeft gekocht. Op alle mogelijke manieren zou hij de druk op haar steeds verder hebben verhoogd. ,,Hij commandeerde haar gewoon,” zegt de officier van justitie. ,,Wat opvalt is dat hij commandeert en zij onderdanig is.”

Dennis (48) heeft een succesvolle carrière als financieel deskundige achter de rug en verscheen in diverse media als expert. Patricia komt uit een vrij arme familie in de Braziliaanse stad Fortaleza en dacht met Dennis het geluk te hebben gevonden.

Justitie beschikt ook over audioberichten tussen Patricia en haar zus Fabiana in Brazilië, uit de periode dat Patricia in Nederland was. Daaruit blijkt paniek bij Patricia. Ze is bang voor hem, voor de drugs die ze moet innemen en noemt hem ‘demonisch’. ,,Hij wil geen jongen en als ik wéér zwanger word mag het alleen van een meisje.”

Prostituee

Advocaat Cheng van Dennis wil dat zijn cliënt voorlopig op vrije voeten komt. Volgens de advocaat was Patricia in het verleden prostituee en ‘gewend’ aan bloedverlies bij het gebruik van abortuspillen, die ze volgens de verdediging al vaker had gebruikt. Cheng houdt vol dat uit de enorme hoeveelheid appjes een ander verhaal naar voren komt dan justitie zegt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Dennis van E. van doodslag en illegale abortus. Daar kan nog bijkomen de doodslag op het ongeboren kind, als blijkt dat het kind levensvatbaar was.