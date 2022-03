Justitie gaat nieuw onderzoek doen naar doodgereden Tamar (14) uit Marken: 'Meisje is mogelijk versleept’

Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw onderzoek doen naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Aanleiding is de artikel 12-klacht die advocaat Sébas Diekstra namens de nabestaanden heeft ingediend. Tamar werd in juli 2020 dood gevonden. De man die met zijn auto over haar heen bleek te zijn gereden, kreeg ‘slechts’ een boete voor onvoorzichtig rijden .

De man heeft steeds verklaard dat hij dacht dat hij ‘over iets heen reed’ en is daarna doorgereden. Het kan zijn dat zij daar al lag, door onbekende oorzaak, zo redeneerde justitie.

De ouders van Tamar wilden na de beslissing van het Openbaar Ministerie een artikel 12-procedure starten om alsnog strafvervolging af te dwingen. Naar aanleiding van de klacht van de nabestaanden hebben verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee het dossier en de plaats van het ongeval bekeken. Daaruit bleek dat er nog veel vragen zijn over wat er die nacht precies is gebeurd.

Justitie heeft daarom nu besloten alsnog uitgebreid en nieuw onderzoek te doen naar de dood van Tamar. Hoe lang dat gaat duren is niet te zeggen. Ook de nabestaanden en hun advocaat Sébas Diekstra krijgen de gelegenheid vragen in te dienen.

In de auto zaten overigens vier personen die allemaal weer in beeld zouden komen voor mogelijk strafbare feiten. Het kan zijn dat zij wél zijn gestopt nadat ze over ‘iets’ heen waren gereden en daarna Tamar hebben verplaatst. Daarmee zouden zij haar dus hebben achtergelaten zonder hulpdiensten te bellen.

De man die achter het stuur zat, een asielzoeker uit Duitsland, is overigens moeilijk te vinden sinds de beslissing van justitie. Kort geleden was hij nog spoorloos. De boete kwam onbetaald retour. Maar zolang het nieuwe onderzoek duurt zal niet geprobeerd worden de boete alsnog te innen.

Discussie over bedtijd

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

Enkele maanden later werd een man opgepakt. Maar volgens het OM was niet vast komen te staan dat de man ‘ernstige verkeersfouten kon worden verweten’. Bij het onderzoek is wél vast komen te staan dat het meisje door de auto van de verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden. Onduidelijk is gebleven hoe zij op de weg terecht was gekomen, legde het OM uit.

Het kan dus zijn, redeneert het OM, dat Tamar daar al lag. De man zelf heeft altijd beweerd dat hij wel merkte dat hij ‘over iets heen reed’ maar dat hij nooit heeft gezien of geweten dat het om een persoon ging.

Omdat de man ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek, kreeg hij wel een boete opgelegd. Deze is hoger dan gebruikelijk vanwege de fatale afloop van het ongeval, namelijk 1500 euro.

