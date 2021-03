Justitie eist twee jaar cel: ‘Verdachten fipronilzaak probeerden vaten luizenmiddel weg te moffelen’

Waarom steekt een 32-jarige Limburgse dorpsjon­gen een zendmast in de fik? ‘Ik ben niet tegen 5G’

11:30 In totaal 33 zendmasten zijn het afgelopen jaar in brand gestoken in Nederland. Voor zeven branden zijn zeven verdachten in beeld. Het zijn jonge mannen met een lage opleiding. Slechts twee van hen hebben zich negatief over 5G uitgelaten. De anderen lijken meer trendy vandalen.