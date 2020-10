Justitie eist tien jaar cel en tbs tegen psychotische vader die 8-jarige dochter Diya doodde

Voor het doden van zijn 8-jarige dochter Diya in het Maasstad Ziekenhuis hoorde de 42-jarige Nirmalkoemar B. vanmiddag in de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen. De Hoogvlieter (42), die lijdt aan waanbeelden zoals complottheorieën en een psychiatrische stoornis, stak het meisje op 15 maart 2019 met een schaar en smoorde haar vervolgens.

Na zijn arrestatie zei hij in de politieauto dat zijn dochter in een pedonetwerk was beland en dat hij haar daarom van het leven beroofde. ,,Mijn dochter is anaal verkracht. Ik heb dit gestopt’’, zou B. gezegd hebben. B. vertelt daar nu anders over te denken. ,,Ik dacht toen dat het zo was. Nu niet meer.’’ Voor de bewering dat Diya slachtoffer zou zijn van een pedonetwerk, is geen bewijs gevonden.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum, waar hij werd onderzocht, moet B. in elk geval tbs met dwangverpleging krijgen. Hij zou zonder goede behandeling gevaarlijk kunnen blijven. Ze vermoeden dat B. minimaal gedeeltelijk en mogelijk volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn dochter doodde, al verliep het psychiatrisch onderzoek stroef. De verdachte werkte vanwege griep- en pijnklachten aan zijn gebit nauwelijks mee.

Uit telefoon- en WhatsAppgesprekken blijkt dat B. op de fatale dag flink in de war was. Hij zegt zich het doden van zijn dochter niet te kunnen herinneren. Wel dat hij haar haren gladstreek en haar een kus gaf. Vermoedelijk was ze toen al overleden.

Volledig scherm Diya vond de dood in het Maasstad Ziekenhuis. © AD B. liep al jaren bij psychiatrische hulpverleners als Fivoor en Antes, al hadden zowel B. als de hulpverleners niet het gevoel dat de behandelingen echt van de grond kwamen. Op 15 maart wilde hij opgenomen worden in het ziekenhuis omdat hij zich niet goed voelde, maar dat gebeurde niet. Hij en zijn dochter bleven daar tot in de avond. Zijn ex haalde spullen, maar B. en Diya bleken vervolgens spoorloos, totdat de vader ’s avonds met bloed op zijn kleren naar de centrale hal kwam. Op de afdeling radiologie, in kamer 19, vonden ze het meisje, toegedekt op een behandeltafel.

Volledig scherm Nirmalkoemar B. heeft bekend zijn 8-jarige dochter in het Maasstad Ziekenhuis te hebben gedood. Volgens deskundigen moet de rechtbank hem in elk geval tbs met dwangverpleging opleggen. © Jan Hensema De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, die onderzoek deden naar de zorg- en hulpinstanties en de politie, concludeerden dat de dood van het meisje niet had kunnen worden voorkomen. Ze konden niet weten dat de vader een acuut gevaar vormde voor het kind. Wel bleken signalen van onveiligheid voor het kind niet altijd voldoende te zijn opgepakt. Ook hadden de professionals verkeerde verwachtingen van elkaar.

De moeder van het meisje noemde het rapport incompleet en onvolledig. Zo verscheen hij enkele dagen voor de dramatische gebeurtenis met een kogelvrij vest op de school bij zijn dochter. Het bleek geen reden om in te grijpen.

De moeder zit nog steeds vol woede over het verlies van haar enige kind. Ze liep door haar dood een posttraumatisch stresssyndroom op. ,,Mijn leven is sinds die dag een hel. Je was mijn leven, mijn alles’’, vertelde ze in haar slachtofferverklaring. ,,De instanties hebben ons in de steek gelaten. Er zijn zo veel fouten gemaakt. Wat als mensen wel hun zorgen hadden gedeeld, wat als de deuren van de afdeling in het ziekenhuis wel op slot hadden gezeten? Had ik je dan nog bij me gehad?’’

Advocaat Gerald Roethof vroeg de rechtbank rekening te houden met het in zijn ogen falen van de instanties en de verminderde toerekeningsvatbaarheid van zijn cliënt. Ook pleitte hij voor een lagere gevangenisstraf, zodat de behandeling eerder kan beginnen.

De moeder van Diya hoopt dat haar ex nooit meer vrijkomt. ,,Je bent voor mij een gesloten boek.’’

De uitspraak is op vrijdag 23 oktober.

