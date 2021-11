Justitie eist maandenlange straffen tegen chauffeurs, ook al koos Sharella (16) zelf voor prostitutie

Live + videoEen destijds 16-jarig meisje zegt zelf het initiatief te hebben genomen om in 2019 de prostitutie in Eindhoven in te gaan. Ze gebruikte het identiteitsbewijs van haar oudere zus om klanten te misleiden. Dat blijkt dinsdag in de rechtbank in Den Bosch, waar drie chauffeurs niettemin celstraffen tussen de 10 en 20 maanden tegen zich hoorden eisen.

In totaal staan er verspreid over drie zittingsdagen 21 verdachten terecht, behalve de chauffeurs ook achttien klanten. Ze worden verdacht van mensenhandel en/of ontucht met de minderjarige Sharella.

Het meisje verklaarde tijdens politieverhoren dat ze het niet eerlijk vindt dat er nu 21 mannen voor de rechter moeten verschijnen omdat ze, al dan niet betaalde, seks met haar hebben gehad. ,,Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben. Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar”, aldus Sharella in het politieverhoor. De drie mannen die dinsdagmorgen moeten terechtstaan omdat ze Sharella naar seksafspraken brachten, zijn volgens haar ook geen loverboys of haar pooier geweest. ,,Ik maakte de afspraken zelf met de klanten en beheerde het geld. Als ik 500 euro verdiende, kreeg de chauffeur 150 euro.”

Tegen de politie zei ze dat ze door het sekswerk een goed leven had. ,,Ik verdiende in een paar dagen wat mensen in een maand verdienen.” De politie kwam haar op het spoor via een advertentie op sexjobs.nl. Een undercover-agent maakte een afspraak met Sharella en ontmoette haar in een hotel in Eindhoven. Toen hij haar om een identiteitsbewijs vroeg, kon ze alleen een kopietje overleggen. Dat bleek later van haar oudere zus te zijn. De politie doorzocht met toestemming van haar vader en moeder de ouderlijke woning en vonden daar dure merkkleding en schoenen van 545 euro.

Quote Ik moet deze last alleen dragen Sharella

Sharella heeft volgens de rechter geen aangifte willen doen tegen haar chauffeurs en klanten. ,,Ik heb geen hulp gehad en zelf mijn klanten misleid. Ik moet deze last alleen dragen.” Ze begrijpt wel dat de politie heeft ingegrepen. Ze gaf toe dat het leven als prostituee voor een 16-jarige heel zwaar is. Na drie maanden sekswerk woog Sharella nog maar 44 kilo. Ze zit op dit moment in een jeugdinternaat in Deurne.

Tinder

Tussen mei en augustus hadden drie mannen, telkens voor enkele weken, contact met het meisje. Levent D. uit Oss kwam haar tegen op Tinder waar ze zei op zoek te zijn naar een ‘sugardaddy’. Hij sprak een aantal keer met haar af en gaf toe dat hij daarbij ook seks met haar had gehad. Hij gaf haar cadeautjes, onder andere sneakers van het merk Valentino ter waarde van 545 euro.

Later regelde hij klant voor haar, een vriend, waar hij haar ook naartoe bracht. Hij zei dat hij niet wist dat ze minderjarig was. Niet heel geloofwaardig, volgens de officier van justitie: „In de chatgesprekken met haar vertelde ze dat ze nog op school zat, dat ze examen had en op een baby moest passen. De verdachte typte zelfs ‘dat leeftijd niks zegt.’” Ook hadden de twee het over cash maken en ‘klantjes regelen’.

Ontwijkt antwoord

Ook met Gürbet B. uit Tilburg kwam ze in contact via Tinder. Hij vraagt om haar leeftijd, maar die vraag ontwijkt ze. Volgens hem kan het meisje veel geld verdienen ‘omdat ze jong is’. Hij erkende in de verhoren dat hij voor haar twee of drie klanten regelde. Later vraagt hij nog een keer naar haar leeftijd, hij appt: ‘Je bent toch 18 jaar, of 17?’ Ze antwoordt: 18. Als hij later via via hoort dat ze minderjarig, verbreekt hij het contact.

De derde ‘chauffeur’, Helmonder Samir A. reageert op een advertentie van Sharella die hij tegenkomt op de website Seksjobs.nl. Hij zit een paar weken zonder werk en besluit enkel prostituees te benaderen of hij hen mag vervoeren. Sharella gaat daar op in. Of hij niet wist dat ze minderjarig is? „Seksjobs is een grote site, ik dacht dat zij wel controleren dat alles klopt”, vertelt hij de rechters. Hij ontkent overigens ook niet dat hij naar hotels in Tilburg en Breda bracht.

Mondig

De advocaten benadrukken in hun pleidooien vooral dat Sharella zelf voor de prostitutie koos, ze vroeg de chauffeurs of zij klanten regelden en ze noemen haar ‘mondig’. Er was volgens hen geen sprake van dwang. „Ze had kunnen stoppen wanneer ze wilde”, zegt Anne Aben, advocaat van Samir A.

Al die argumenten stuiten de twee officieren van justitie tegen de borst. Volgens hen hoeft dwang helemaal niet te worden bewezen. „Alle verantwoordelijk wordt neergelegd bij de minderjarige waarvan we juist vinden dat die moet worden beschermd. Zelfs tegen zichzelf”, reageert de officier van justitie.

De drie chauffeurs worden verdacht van mensenhandel en ontucht met de minderjarige. Levent D. uit Oss hoorde twintig maanden, waarvan tien voorwaardelijk tegen zich eisen. Tegen Gürbet B. uit Tilburg eiste justitie 18 maanden cel, de Helmondse verdachte Samir A. kreeg een strafeis te horen van tien maanden cel.

