Justitie eist 20 jaar cel en tbs tegen moordenaar van Humeyra: ‘Hij schoot nog zéven keer toen zij op grond lag’

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 20 jaar cel en tbs tegen Bekir E. (34) voor de moord op de toen 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra. De eis is dezelfde als anderhalf jaar geleden.

De advocaat-generaal besprak vanmorgen onder meer het moment dat Humeyra op de grond lag en omhoog keek en Bekir nog zeven keer op haar schoot. De vreselijke videobeelden daarvan werden gisteren getoond in de rechtszaal. Volgens justitie toont dat duidelijk voorbedachte rade aan. Volgens justitie had Bekir zich meerdere keren kunnen bezinnen, vlak voor en tussen die schoten. Zelfs al had hij daar maar enkele seconden voor, dat is al genoeg voor voorbedachte rade. Bovendien had Bekir Humeyra al zo vaak bedreigd en had hij zelfs schietles genomen.

Justitie besprak ook wat Bekir tegen agenten zei nadat hij was opgepakt: ,,Ze moest niet fucken met mij. Weet u waarom ik het gedaan heb: ze had me in verlegenheid gebracht, ze had gezegd dat ze ouder was.” En hij vroeg nog: ,,Is ze dood?”

De rechtbank kwam anderhalf jaar geleden uit op doodslag (en veertien jaar cel) in plaats van moord. Dat leidde toen tot veel commotie. Justitie ging daarna in hoger beroep. De advocaat-generaal zei vandaag het ‘onbegrijpelijk’ te vinden dat de rechtbank destijds stelde dat als Bekir een moord had willen plegen, hij dat niet op een school op klaarlichte dag zou doen. Dus het moest wel in een opwelling zijn gebeurd. Maar volgens de advocaat-generaal is Bekir geen weldenkend mens en kan hij dus wel met voorbedachten rade op klaarlichte dag iemand doodschieten. ,,Voor hem telt het resultaat.”

Gisteren werden in de rechtszaal voor het eerst dus die beelden getoond van de moord. Te zien was onder meer hoe Bekir gericht op het hoofd en lichaam schoot van de toen al op de grond liggende Humeyra. Ze keek nog omhoog en toen schoot Bekir meerdere keren op haar. Met die beelden hoopt justitie het gerechtshof te overtuigen dat het hier gaat om moord en niet om doodslag.

Gestalkt

Bekir E. (nu 34) schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood op haar school in Rotterdam, na haar maandenlang te hebben gestalkt en bedreigd. Zij had het na een korte relatie uitgemaakt toen ze ontdekte hoe oud hij was. Daarna brak een lange en angstige tijd aan voor Humeyra en haar familie. Het meisje werd meerdere malen belaagd door Bekir én met de dood bedreigd. Hij had ook een contactverbod gekregen, maar hield zich daar niet aan.

Haar familie bracht en haalde haar zelfs naar en van school. Politie en justitie gingen te laks met haar aangiftes om, met een dramatische afloop als gevolg. Terwijl de vader van Humeyra aan de ene kant op zijn dochter stond te wachten, schoot Bekir haar aan de andere kant van het gebouw dood.

Justitie eiste eind 2019 ook al 20 jaar cel en tbs voor moord, maar de rechtbank hield het toen dus bij doodslag en legde 14 jaar cel en tbs op. Dat leidde toen tot woede bij de familie van Humeyra. Enkele familieleden waren zo woest dat ze de rechtszaal wilden binnenstormen. Familie en vrienden van het doodgeschoten meisje bonkten hard op de ramen van de volle publieke tribune, die boven de rechtszaal ligt.

Het OM ging daarna in hoger beroep. Het gerechtshof doet waarschijnlijk over enkele weken uitspraak.

Humeyra.

