Justitie: Agenten hadden nekklem tegen Mitch niet mogen gebruiken

De officier van justitie oordeelt dat Henriquez terecht is aangehouden, gezien zijn vervelende en provocerende gedrag. Ook was hij dronken. Henriquez riep herhaaldelijk en spottend dat hij een wapen op zak had en weigerde weg te gaan toen agenten hem sommeerden te vertrekken. Maar het Openbaar Ministerie (OM) acht het niet geloofwaardig dat de agenten écht dachten dat hij een wapen had. ,,Dan hadden de agenten wel anders opgetreden.''



Wel mocht Henriquez worden aangehouden, en daarbij mocht geweld worden gebruikt omdat hij tegenwerkte. Maar volgens justitie is er nooit echt gevaar geweest voor de agenten. Daarom had de nekklem, een zwaar en riskant geweldsmiddel, in deze situatie niet gebruikt mogen worden. Ook het gebruik van pepperspray is onrechtmatig omdat Mitch daardoor nog moeilijker kon ademhalen. Volgens justitie waren er genoeg agenten in de buurt om de grote Arubaan op andere manieren in bedwang te houden.