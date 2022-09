Jumbo-topman Van Eerd langer vast als verdachte in witwaszaak

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiod en het OM. Ook bij Frits van Eerd viel de Fiod binnen. Onbekend is wat er bij die inval precies in beslag genomen is. Aan deze krant melden bronnen bovendien dat een inval plaatsvond op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Die zou hebben plaatsgevonden in een loods op het terrein