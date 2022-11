Jumbo stopt na ophef rond WK-reclame ook met spaaractie

‘Deze WK-commercial wordt niet meer uitgezonden en we hebben ook besloten om de spaaractie te stoppen', schrijft Jumbo. In die reclame waren hossende bouwvakkers te zien. Op een nummer van de Toppers liepen zij samen met rapper Donnie de polonaise. De video lag gevoelig omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar talloze arbeiders om het leven zijn gekomen.

Volgens onderzoeken zijn duizenden van die migranten, die vooral uit landen als Bangladesh en Nepal kwamen, overleden. Qatar zelf houdt het op drie mensen die rechtstreeks stierven bij de bouw van stadions. Het ware cijfer is onmogelijk vast te stellen, omdat doodsoorzaken in Qatar het afgelopen decennium maar zeer beperkt zijn onderzocht.

De supermarktketen bood haar excuses aan voor de video: ‘We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan.’