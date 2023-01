Jumbo neemt afscheid van motorsport, Verstappen voorlopig nog wel met supermarktketen op zijn helm

Vuurwerk­bran­che wil strengere EU-regels tegen productie illegale ‘bommen’

De discussie over de strijd tegen illegaal vuurwerk laait na afgelopen jaarwisseling weer hoog op. Waar politievakbond ACP pleit voor zwaardere straffen voor het bezit ervan, ziet de Nederlandse vuurwerkbranche de oplossing in een hardere aanpak van de productie in Europa.

