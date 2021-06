Jubelstemming door daling in besmettingen: 'De verlossing is nabij’

Mondkapjes af en knuffelen kan hier weer: ‘Voor mensen met dementie is gezichtsex­pres­sie zo belangrijk’

6 juni Nu bijna iedereen in Het Gastenhuis is gevaccineerd, staat de boog iets minder gespannen voor de medewerkers van het kleinschalige verzorgingshuis in Dordrecht. De mondkapjes kunnen af, kinderen mogen hun ouder met dementie weer knuffelen en meenemen voor een etentje thuis. ,,Vooral voor de families van onze bewoners verandert er veel in positieve zin.’’