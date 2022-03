Joyce gaat vrijwillig naar Oekraïne om te vechten: ‘Mijn kinderen zijn verdrietig en boos’

VIDEO Sywert van Lienden opgepakt vanwege mondkapjes­deal, bewijsmate­ri­aal snel veiligge­steld

Ondernemer en lobbyist Sywert van Lienden (31) is aangehouden vanwege de mondkapjesdeal waaraan hij miljoenen verdiende. Ook twee andere verdachten die betrokken zijn bij de Stichting Hulptroepen Alliantie zitten vast. Nu een aangekondigd strafrechtelijk onderzoek in een stroomversnelling komt, komt Van Lienden dan toch écht in het nauw te zitten.

28 februari