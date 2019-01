Jouw liefdesboodschap in het magazine voor Valentijnsdag

Operatieka­mers ziekenhuis in Enschede gesloten: noodplan in werking

11:08 De operatiekamers bij het Medisch Spectrum Twente zijn vanochtend noodgedwongen gesloten. De ict-infrastructuur ligt plat in het ziekenhuis. Daardoor is het niet mogelijk om te beschikken over de dossiers van patiënten die moeten worden geopereerd. Ziekenhuizen in de regio nemen de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Enschede over.