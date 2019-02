Journaliste Ans Boersma boos op OM en vreest ‘schaduwproces’

Woensdag was er een eerste zitting in de rechtszaak tegen Aziz, die er van wordt verdacht een leidinggevende figuur te zijn geweest in de jihadistische terreurgroep Jabhat al-Nusra in Syrië. Boersma is ook verdachte in dat onderzoek, maar stond dinsdag niet terecht. ,,Tot onze verbazing is haar naam veelvuldig genoemd, waarbij het OM het standpunt heeft ingenomen dat zij wist van betrokkenheid van A. bij terroristische activiteiten. Mijn cliënte wenst dit met klem tegen te spreken", schrijft advocaat Marq Wijngaarden. Zo zou Aziz nooit tegen Boersma hebben gezegd dat hij ‘zweert niet meer te slachten, geen vrouw, geen man, niemand'.

Turkije uitgezet

Boersma kwam vorige maand in het nieuws toen ze Turkije werd uitgezet. Ze werkte daar als correspondent voor onder meer het Financieele Dagblad. Turkije zette Boersma het land uit nadat het Nederlandse OM de Turken om informatie over haar had gevraagd. Ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte: ze zou in 2014 vanuit Istanboel hebben geprobeerd op valse gronden een toeristenvisum voor Nederland te krijgen voor Aziz. Die poging mislukte, maar de Syriër belandde later alsnog in Nederland. De relatie tussen de twee hield op in 2015.

Justitie verdenkt Aziz A. nu van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Op de eerste zitting woensdag bleek justitie over 17 afgeluisterde gesprekken te beschikken waaruit, volgens het OM, onder meer blijkt dat A. waarschijnlijk betrokken is geweest bij gevechten en moorden namens Jabhat al Nusra. Het gaat onder meer om gesprekken tussen Aziz en Boersma.

‘Een vrouw in Istanbul'

Tijdens de zitting viel de naam van Boersma inderdaad vaak. Het OM leek er onder meer mee te willen uitleggen waarom zij Turkije om informatie over de journaliste heeft gevraagd. In een van de afgeluisterde gesprekken tussen Aziz en zijn broer Fatah, zo stelt het OM, is te horen hoe Aziz zegt dat ‘een vrouw in Istanboel in grote lijnen van hem weet wat er zich in Syrië heeft afgespeeld'. Dat zou die vrouw, Boersma, weten omdat Aziz vergeten was zijn iPad af te sluiten, waardoor Boersma in zijn Twitteraccount heeft kunnen kijken. Een account dat hij gebruikte voor contact met de strijders. ,,Ze heeft foto's en dergelijke gezien. Ik heb haar toen gezworen niet meer te slachten, geen vrouw, geen man en niemand.”

Volgens Boersma en haar advocaten is dat onzin. De journaliste keek inderdaad op zijn iPad en 'zag afbeeldingen van gewapende mannen in het zwart'. ,,Maar dat hij deze groepen volgt op Twitter geeft geen aanleiding te veronderstellen dat hij er deel van uitmaakt.” Omdat Boersma geen Arabisch spreekt, kon ze de informatie niet verder lezen. Aziz zou op haar vragen hebben geantwoord dat ‘er geen bloed aan zijn handen kleeft'. De zin over het stoppen ‘met slachten’ heeft Aziz volgens Boersma nooit tegen haar uitgesproken. De journaliste verklaarde eerder wel te weten dat haar toenmalige vriend lang om politieke redenen in een Syrische gevangenis heeft gezeten en daarna deelnam aan de gewapende strijd tegen de Syrische president Assad. ,,Maar ze had geen enkele argwaan dat hij betrokken zou zijn bij een terroristische groepering.”

Zaak tegen de staat

Aziz A. werd in november vorig jaar gearresteerd. Een jaar eerder was hij in het nieuws gekomen toen Syrische activisten hem op een debatavond over Syrië in Amsterdam herkenden als een lid van een terreurgroep. Inlichtingendienst AIVD bleek hem toen al te volgen. De volgende zitting in de zaak is in april.

Boersma kondigde eerder deze maand al aan een zaak tegen de staat te starten. Zij stelt de overheid aansprakelijk voor haar uitzetting uit Turkije en eist enkele jaarsalarissen als schadevergoeding.