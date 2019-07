Journalist moet passages over AIVD van rechter uit boek halen

De AIVD eiste dat de journalist de passage uit het manuscript Het is oorlog, maar niemand die het ziet zou halen, omdat het staatsgeheimen zou bevatten. In afwachting van de zaak werd besloten nog geen aangifte tegen Modderkolk te doen, zo liet minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdag weten. In zijn boek, dat over digitale spionage gaat, schrijft de onderzoeksjournalist over een operatie van de AIVD. ,,De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat door publicatie daarvan een bron van de AIVD in levensgevaar kan komen”, concludeerde de rechter vandaag in de zaak die de AIVD aanspande.

Bronnen in gevaar

De auteur noemt in het boek volgens de dienst ‘namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie’, waardoor hij bronnen in gevaar zou kunnen brengen. Modderkolk had al passages geschrapt op verzoek van de AIVD en vond meer niet nodig, ook omdat de operatie al achter de rug is.



Een woordvoerder van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt dat het soms een lastig dilemma is. ,,De vrijheid van nieuwsgaring en journalistiek weegt zwaar, maar de bescherming van mensen die voor diensten werken ook”. Vanwege de zorgen om de veiligheid de bronnen is de zaak voorgelegd aan de rechter, aldus de woordvoerder.



Het ministerie laat weten ‘tevreden’ te zijn over de uitspraak. De minister had voorafgaand aan de zaak contact met de hoofdredactie van de Volkskrant. De minister liet weten zorgvuldig te zullen handelen, met respect voor de journalistiek en zorg voor betrokkenen bij het inlichtingenwerk.