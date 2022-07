Jouke (16) reed ‘van de schrik door’ na schot agent, moeder wil aangifte doen van poging doodslag

De 16-jarige Jouke uit Akkrum reed dinsdagavond ‘van de schrik door’ toen hij bij het boerenprotest in Heerenveen door de politie werd beschoten. Dat heeft hij tijdens zijn verhoor verklaard, zo vertelt zijn advocaat. De moeder van Jouke laat weten aangifte van poging doodslag te willen doen tegen de betrokken agenten. ,,We laten het hier absoluut niet bij zitten.” De jongen heeft aan het incident een piepend oor overgehouden.

De 16-jarige Jouke en twee anderen werden dinsdagavond aangehouden op verdenking van poging doodslag. Volgens de politie ‘probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en dienstvoertuigen’. ,,Er is gezegd dat er met trekkers op politieagenten zou zijn ingereden, maar dat blijkt voorlopig nergens uit”, zegt advocaat Robert Snorn, die bij het verhoor van Jouke aanwezig was. ,,Ik verwacht op basis van alle beelden en van de verklaring van Jouke dat de zaak tegen hem geseponeerd wordt. Er lijkt hier sprake van een misverstand.”

De 16-jarige Jouke werd beschoten door de politie toen hij met zijn trekker het boerenprotest wilde verlaten. Hij probeerde net als zijn voorgangers om via het talud uit de file te komen en had volgens zijn advocaat ‘helemaal niet de intentie om voor de politie te vluchten of om onder een controle uit te komen’. ,,Jouke was zich van geen kwaad bewust, en werd ineens beschoten. Hij reageerde zeer verrast en is eigenlijk van de schrik doorgereden.” De jongen had al snel het vermoeden dat hij werd beschoten. ,,Hij dacht eerst aan rubberen kogels, maar toen hij het kogelgat zag wist hij dat het menens was.”

Volgens het Openbaar Ministerie is er geen aanleiding om hem langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag. Wel blijft de tiener nog verdachte in het onderzoek. Dat is volgens advocaat Snorn een ‘standaardzinnetje’ van het OM. ,,Hij wordt op dit moment nergens anders van verdacht. Misschien heeft hij ergens een lichte verkeersovertreding begaan, maar het zou de officier sieren om daar verder geen werk van te maken. Het is allemaal al erg genoeg.”

‘Verkeerde inschatting’

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident. Voor advocaat Snorn staat al vast dat de agenten een fout hebben gemaakt. ,,Ze hebben hier gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Er was absoluut geen sprake van een acuut gevaar of dreiging. Het was niet nodig om te schieten. Als de kogel een klein beetje naar links was gegaan had hij zomaar Jouke kunnen raken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd wat er in de hoofden van deze agenten omging.”

Als de zaak tegen Jouke geseponeerd wordt, bereidt de advocaat een schadevergoeding voor. Deze valt dan mogelijk hoger uit, omdat hier sprake is van bijzondere omstandigheden. Daarbovenop komt waarschijnlijk nog een aangifte van poging doodslag tegen de betrokken agenten, zegt de moeder van Jouke. ,,Hij was gisteravond heel beduusd toen hij thuiskwam. Nu is hij vooral blij dat hij weer thuis is. We gaan met z’n allen nu even van de schrik bekomen. Daarna gaan we met onze advocaat bekijken wat de volgende stappen zijn. Een aangifte lijkt ons een hele logische stap.”

Reactie minister

Minister Dilan Yeşilgöz (Justititie en Veiligheid) waarschuwt voor speculaties over de toedracht van het schietincident. ,,De Rijksrecherche doet - zoals altijd in dit soort gevallen - onderzoek”, twittert zij gisteren. ,,Online zien we slechts een deel van de beelden en is de situatie niet in te schatten”, zegt Yeşilgöz. ,,Speculeren en openbaar maken van persoonsgegevens helpen niet.”

